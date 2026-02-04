Universitatea Craiova-Otelul Galati giovedì 05 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera si gioca il match tra Universitatea Craiova e Otelul Galati, nel venticinquesimo turno di Liga I. La capolista, guidata da Coelho, affronta in casa la squadra di Galati, con le formazioni ufficiali pronte e i pronostici che puntano sulla squadra di casa. La partita si gioca alle 17:00 e sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Venticinquesimo turno di Liga I romena che vede la capolista Universitatea Craiova di Coelho impegnata in casa contro l'Otelul Galati. Gli Juve?ii vengono dal pesante KO sul campo del Farul Costanza, con la concorrenza tornata a farsi sotto a solo un punto di distanza. Un KO che arriva dopo quasi 3 mesi dall'ultimo e che è il più pesante registrato sinora in. Denis Alibec segna al suo ritorno al Farul Constana, ma in porta per l'Universitatea Craiova c'è Tudor Balua. Il centrocampista ha infatti preso il posto dell'espulso portiere Isenko, in quanto gli Oltenii avevano terminato i cambi!

