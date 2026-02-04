Universitatea Craiova-Otelul Galati giovedì 05 febbraio 2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera si gioca il match tra Universitatea Craiova e Otelul Galati, nel venticinquesimo turno di Liga I. La capolista, guidata da Coelho, affronta in casa la squadra di Galati, con le formazioni ufficiali pronte e i pronostici che puntano sulla squadra di casa. La partita si gioca alle 17:00 e sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre.

Venticinquesimo turno di Liga I romena che vede la capolista Universitatea Craiova di Coelho impegnata in casa contro l’Otelul Galati.  Gli Juve?ii vengono dal pesante KO sul campo del Farul Costanza, con la concorrenza tornata a farsi sotto a solo un punto di distanza. Un KO che arriva dopo quasi 3 mesi dall’ultimo e che è il più pesante registrato sinora in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera, alle 17, si gioca il match tra Universitatea Craiova e Otelul Galati.

