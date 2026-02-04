Giovedì alle 17, la capolista Universitatea Craiova riceve l’Otelul Galati nel venticinquesimo turno di Liga I. La squadra di Coelho punta a consolidare il primato in casa, mentre gli ospiti cercano punti importanti per la salvezza. La partita si presenta aperta, con le quote che favoriscono i padroni di casa, ma senza escludere sorprese.

Venticinquesimo turno di Liga I romena che vede la capolista Universitatea Craiova di Coelho impegnata in casa contro l’Otelul Galati. Gli Juve?ii vengono dal pesante KO sul campo del Farul Costanza, con la concorrenza tornata a farsi sotto a solo un punto di distanza. Un KO che arriva dopo quasi 3 mesi dall’ultimo e che è il più pesante registrato sinora in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Universitatea Craiova-Otelul Galati (giovedì 05 febbraio 2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera il calcio romeno torna in campo con il match tra Botosani e Otelul Galati.

14.02.2025 | 21:00 | CS Universitatea Craiova 1948-ASC Otelul Galati | Superliga | 27. HaftaCS Universitatea Craiova 1948 ile ASC Otelul Galati 24/25 Superliga yar? final maç?nda kar?? kar??ya geliyor. Chivulete, Andrei Florin taraf?ndan yönetilen CS Universitatea Craiova 1948-ASC Otelul ... sabah.com.tr

05.10.2024 | 21:30 | ASC Otelul Galati-CS Universitatea Craiova 1948 | Superliga | 12. HaftaASC Otelul Galati ile CS Universitatea Craiova 1948 24/25 Superliga yar? final maç?nda kar?? kar??ya geliyor. Kovacs, Istvan taraf?ndan yönetilen ASC Otelul Galati-CS Universitatea Craiova 1948 maç?, ... fotomac.com.tr

Denis Alibec segna al suo ritorno al Farul Constana, ma in porta per l'Universitatea Craiova c'è Tudor Balua. Il centrocampista ha infatti preso il posto dell'espulso portiere Isenko, in quanto gli Oltenii avevano terminato i cambi! - facebook.com facebook