Uninettuno e il Doral College di Miami annunciano il programma di Double Degree Italia-Usa

L’Università Telematica Internazionale Uninettuno e il Doral College di Miami hanno annunciato un nuovo programma di doppia laurea tra Italia e Stati Uniti. L’evento si è svolto all’Istituto Italiano di Cultura, dove i due atenei hanno presentato una collaborazione che permette agli studenti di ottenere due titoli di studio, uno italiano e uno americano. La partnership mira a offrire più possibilità di studio e crescita professionale per i giovani che vogliono confrontarsi con un percorso internazionale.

L' Università Telematica Internazionale Uninettuno e il Doral College di Miami hanno annunciato presso l'Istituto Italiano di Cultura il lancio del programma di Doppia Laurea Italia-Usa, una partnership accademica internazionale che amplia le opportunità di apprendimento globale per gli studenti negli Stati Uniti e in Europa. Il progetto, siglato dal Rettore di Uninettuno Maria Amata Garito e dal Managing Director del Doral College Antonio Roca, unisce la Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale di Uninettuno e la Laurea Triennale in Economia Aziendale del Doral College consentendo agli studenti di conseguire un doppio titolo di studio, accreditato sia negli Stati Uniti che in Italia, attraverso un percorso accademico integrato.

