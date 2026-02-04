UNICEF calls for criminalization of AI content depicting child sex abuse

L’UNICEF chiede ai governi di mettere al bando la creazione di contenuti attraverso intelligenza artificiale che rappresentano abusi sessuali su minori. La campagna arriva dopo che sono emerse preoccupazioni crescenti sull’uso di tecnologie avanzate per produrre materiale illegale e dannoso. L’agenzia delle Nazioni Unite insiste sulla necessità di leggi più chiare e severe per fermare questa minaccia, che rischia di aumentare con lo sviluppo rapido dell’AI.

The agency also urged developers to implement safety-by-design approaches and guardrails to prevent misuse of AI models. It said digital companies should prevent the circulation of these images by strengthening content moderation with investment in detection technologies. "The harm from deepfake abuse is real and urgent. Children cannot wait for the law to catch up," UNICEF said in a statement. Deepfakes are AI-generated images, videos, and audio that convincingly impersonate real people. UNICEF also raised concerns about what it called the "nudification" of children, using AI to strip or alter clothing in photos to create fabricated nude or sexualized images.

