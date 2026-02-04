Un' auto prende fuoco mentre percorre la Statale 76 le fiamme domate da una volante della Stradale

Un'auto ha preso fuoco questa mattina mentre percorreva la Statale 76. Un automobilista ha chiamato subito la polizia e in breve sono arrivati gli agenti della Stradale. Hanno spento le fiamme prima che si diffondessero troppo, evitando che si provocassero danni più gravi. La vettura è rimasta parcheggiata sul ciglio della strada, ma nessuno si è fatto male. La situazione si è risolta senza problemi grazie all'intervento rapido degli agenti.

ANCONA – Intervento della polizia stradale per soccorrere un'automobilista alle prese con un principio di incendio della sua vettura. L'episodio risale al 10 gennaio scorso, quando attorno alle 21 nel corso di un normale servizio, una pattuglia del distaccamento di Senigallia ha raggiunto un.

