Una vita spesa per i più fragili Addio alla psicologa Rondelli

È morta nella notte tra giovedì e venerdì Caterina Rondelli, una delle figure più conosciute nel campo della psicologia a Forlì. La sua lunga carriera si è concentrata sull’aiutare i più fragili, ascoltando e curando chi aveva bisogno di un supporto reale. Aveva 73 anni e lascia un vuoto grande tra i suoi pazienti e i colleghi.

Si è spenta nella notte tra giovedì e venerdì, a Forlì, all’età di 73 anni, Caterina Rondelli, psicologa e psicoterapeuta che per oltre quarant’anni ha dedicato la sua vita all’ascolto, alla cura e all’accoglienza di chi, per età, condizione sociale o fragilità mentale, aveva bisogno di una mano, di una voce, di un’attenzione che non si limitasse al semplice intervento ma che si fermasse a guardare l’essere umano nel suo complesso. Il suo addio, avvenuto in un’ora di silenzio che ha avvolto la città, è stato segnato non solo dalla perdita di una professionista di rilievo, ma da quella di una presenza costante, quasi un’istituzione nel tessuto sociale della Romagna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Una vita spesa per i più fragili. Addio alla psicologa Rondelli Approfondimenti su Forlì Persona Una vita al servizio delle persone fragili: addio a Caterina Rondelli, ex dirigente Ausl e punto di riferimento nel sociale Una vita dedicata alle persone fragili si è conclusa con la scomparsa di Caterina Rondelli. È morta Maria Rita Parsi, addio alla psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini Se ne va Maria Rita Parsi, la psicologa che ha dedicato la vita ai diritti dei bambini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Forlì Persona Argomenti discussi: Sergio Gaita, una vita spesa per rendere sicure le strade; Riccione festeggia le cento candeline di Gino Cesarini Canarèl: una vita dedicata all’accoglienza dagli anni Trenta al boom turistico; Addio a Maria Rita Parsi, morta a 78 anni. Una vita spesa per la cura e tutela dei minori; Maria Luigia Rizzo spegne 100 candeline, una vita dedicata alla famiglia: Sono felicissima - FoggiaToday. Una vita spesa per i più fragili. Addio alla psicologa RondelliLa professionista si è spenta a 73 anni. Era un punto di riferimento nel campo dell’accoglienza dei minori. Presidente del Lions nell’anno sociale ’20-’21, è stata membro della lista civica Forlì Camb ... msn.com Addio a Severino Proserpio, da Como al Senegal una vita spesa per gli altriAveva 85 anni. Dopo la morte della moglie Ornella aveva scelto di vivere in Senegal, dove ha fondato l’associazione I Bambini di Ornella, dedicando la sua vita ai più fragili ... quicomo.it Oricola, trovato senza vita sul posto di lavoro: addio a Orfeo Magnanimo - facebook.com facebook #Tg2000 - Addio a #MariaRitaParsi. Una vita per i #bambini #2febbraio #Tv2000 @tg2000it x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.