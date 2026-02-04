Una Talbot-Lago del 1937 trionfa sul ghiaccio

Una Talbot-Lago del 1937 ha sorpreso tutti al Concorso d’Eleganza Internazionale The I. La vettura, considerata un’icona di stile e aerodinamica degli anni Trenta, ha dominato la scena sul ghiaccio, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti. La sua presenza ha regalato un’immagine di eleganza senza tempo, confermando la sua fama tra le più affascinanti del settore.

È stata premiata con il trofeo disegnato per The I.C.E. St Moritz dall'archistar Lord Norman Foster la vincitrice del prestigioso concorso d'eleganza internazionale per auto classiche e sportive sulle nevi dell'Engadina: la Talbot-Lago T150C SS Teardrop del 1937 ha trionfato "bella tra le belle" nel parterre di cinquanta opere d'arte a quattro ruote provenienti dai garage più prestigiosi del mondo. Il premio Spirit of St. Moritz è andato alla Ferrari Dino 206 S del 1967 mentre la McLaren F1 Gtr Lark (del 1996) è stata insignita del premio del pubblico Hero Below Zero.

