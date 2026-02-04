Una stagione ricca di successi e trionfi | Calcinaia premia i pattinatori della Polisportiva Gatto Verde

Questa sera a Calcinaia si sono riuniti per premiare i pattinatori della Polisportiva Gatto Verde. La cerimonia si è tenuta in un contesto nuovo, lontano dal solito palcoscenico sportivo, per celebrare i successi di una stagione ricca di trionfi. I giovani atleti sono saliti sul palco con orgoglio, accolti da un pubblico entusiasta. È stata un’occasione per riconoscere il duro lavoro e i risultati conseguiti durante l’anno.

Un palcoscegio diverso rispetto a quello in cui sono abituati a volare per celebrare dei risultati davvero straordinari. Martedì 3 febbraio la Sala consiliare del Comune di Calcinaia ha accolto con orgoglio i tanti atleti della Polisportiva Gatto Verde che hanno raggiunto il podio nelle

