Una stagione ricca di successi e trionfi | Calcinaia premia i pattinatori della Polisportiva Gatto Verde

La Polisportiva Gatto Verde di Calcinaia ha organizzato una cerimonia speciale per premiare i pattinatori che hanno conquistato risultati eccezionali nella stagione appena conclusa. Una serata diversa dal solito, con un pubblico di amici e familiari che ha applaudito i giovani atleti, portando sul palco i trofei e le medaglie. È stata l’occasione per celebrare i successi di una squadra che, nonostante le difficoltà, ha portato a casa tanti trionfi e soddisfazioni.

Un palcoscenico diverso rispetto a quello in cui sono abituati a volare per celebrare dei risultati davvero straordinari. Martedì 3 febbraio la Sala consiliare del Comune di Calcinaia ha accolto con orgoglio i tanti atleti della Polisportiva Gatto Verde che hanno raggiunto il podio nelle.

