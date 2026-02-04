Una Rimadesio da favola | Dobbiamo restare umili

La Rimadesio conquista la sua seconda vittoria consecutiva in casa, questa volta contro una squadra di livello superiore. I giocatori di Daniele Quilici continuano a dimostrare solidità e determinazione, grazie anche alle triple di Stefano Conte. La squadra si conferma in buona forma e si prepara per le prossime sfide con entusiasmo.

Seconda vittoria consecutiva in casa per la Rimadesio e altro scalpo nobile nella collezione di Daniele Quilici visto che questa volta a cadere sotto le triple di Stefano Conte & C. è l’ Infodrive Capo d’Orlando che si presentava alla sfida dell’ Aldo Moro (già sold-out un quarto d’ora prima della palla a due) al quarto posto. Ma come contro Treviglio, saltano le gerarchie nonostante i timori della vigilia del tecnico livornese per tutte le insidie che nasconde una partita dopo un turno di pausa. Spazzate via immediatamente visto che il quintetto bluarancio ha comandato le operazioni dalla palla a due fino al tripudio della sirena finale con vantaggi spesso e volentieri in doppia cifra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

