Appuntamento questa sera con Una nuova vita, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci: la coppia inizierà ad avere i primi scontri Questa sera torna Una nuova vita, la serie con Anna Valle e Daniele Pecci ambientata sulle Dolomiti. La fiction racconta di Vittoria, una donna che, dopo 8 anni, torna nella sua città. E’ stata in carcere con l’accusa di aver ucciso il marito ma, da sempre, sostiene la sua innocenza. Vittoria torna in città per recuperare il rapporto con suo figlio 17enne che nel frattempo sta facendo il percorso di adozione con gli zii che lo hanno sempre convinto della colpevolezza della mamma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Una nuova vita: stasera la seconda puntata, anticipazioni

Approfondimenti su Una nuova vita

Questa sera torna su Canale 5 “Una nuova vita”, la fiction con Anna Valle.

Mercoledì 4 febbraio andrà in onda la seconda puntata di

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Gigi e Vanessa Insieme, stasera in tv la nuova puntata anticipazioni e ospiti in scaletta

Ultime notizie su Una nuova vita

Argomenti discussi: Una nuova vita, stasera 28 gennaio su Canale 5: la trama e le anticipazioni; Una nuova vita da stasera su Canale 5: la trama, il cast, quante puntate andranno in onda; Una nuova vita, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Segreti sepolti e colpe nella nuova serie con Anna Valle, da stasera in tv: tutto su Una nuova vita.

Anticipazioni Una nuova Vita del 4 febbraio 2026: stasera in onda il terzo e quarto episodioQuesta sera, mercoledì 4 febbraio 2026, va in onda la seconda puntata di Una nuova vita con Anna Valle. Scopriamo le anticipazioni del ... alfemminile.com

Una Nuova Vita va in onda stasera su Canale 5: scopri le anticipazioni del nuovo episodio tra misteri e segretiMercoledì 4 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda un nuovo episodio di Una Nuova Vita. La protagonista Vittoria sembra avere davanti a sé una strada senza via d’uscita: nello studio medico ... corrieredellumbria.it

L’Invisibile o Una Nuova Vita, chi seguirete stasera in tv Oggi torna una grande sfida tra fiction molto seguite dal pubblico di Rai 1 e Canale 5. Avete già deciso chi guardare: Lino Guanciale o Anna Valle - facebook.com facebook