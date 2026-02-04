Una mozione bipartisan | Tavolo contro la violenza
Una mozione bipartisan chiede di mettere in campo iniziative concrete contro la violenza tra i giovani. I parlamentari di diversi schieramenti si sono uniti per spingere il governo a coordinare interventi mirati, con l’obiettivo di prevenire e ridurre i casi di violenza tra i più giovani. La proposta arriva in un momento in cui i fatti di cronaca sembrano sempre più legati a comportamenti aggressivi tra i ragazzi. Ora si attende una risposta concreta dall’esecutivo, che dovrà tradurre questa richiesta in azioni reali sul territorio.
Una mozione bipartisan per sostenere iniziative e azioni coordinate per affrontare problematiche giovanili. Il Consiglio comunale spezzino trova unitarietà nel documento congiunto elaborato a quasi tre settimane dall’aggressione mortale avvenuta al Chiodo, in cui ha perso la vita il giovane Abanoub Youssef. Il documento (votato da tutti i consiglieri presenti eccetto Fabio Cenerini), impegna Palazzo civico in primis a promuovere con urgenza, di concerto con Prefettura, Questura e forze dell’ordine, un tavolo straordinario ’Scuola Sicura’, finalizzato a rafforzare il presidio e il monitoraggio delle aree limitrofe agli istituti scolastici negli orari sensibili, individuare punti critici e contesti a rischio e predisporre misure coordinate di prevenzione e intervento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In piazza per l'Iran. Un corteo bipartisan contro la violenza: "Tutto ciò ci riguarda"
In piazza per l'Iran, un corteo bipartisan si riunisce per esprimere solidarietà contro la violenza.
Iran, M5S nella bufera: non vota la mozione bipartisan
Il 14 gennaio 2026, la Commissione Esteri del Senato ha approvato una mozione bipartisan di sostegno al popolo iraniano, con il voto favorevole di maggioranza e opposizione.
