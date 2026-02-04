Questa sera, la Pallacanestro Reggiana sfida una squadra in Romania. Per i biancorossi, vincere significherebbe mettere una buona ipoteca sul primo posto nel girone e scacciare il rischio di affrontare Murcia ai quarti di finale. La squadra ha già conquistato il passaggio del turno e ora punta a consolidare la posizione.

Vincere. Per mettere una seria ipoteca sul primo posto nel ‘Girone L’ ed evitare lo spauracchio Murcia ai quarti di finale, traguardo che la Pallacanestro Reggiana ha già in tasca dal turno precedente. Ecco perché la partita di stasera – si gioca alle 18 in Romania contro il Csm Oradea – può risultare importante nell’economia di una stagione in cui i biancorossi hanno avuto il grande merito di non trascurare mai questa competizione. Una scelta saggia perché, a conti fatti, la Fiba Europe Cup è un obiettivo realistico, diciamo pure ‘alla portata’ per un club come quello reggiano. L’altra potrebbe essere la Coppa Italia, per esempio, ma questo è un altro discorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels stasera in Romania. Vincere per ipotecare il primato

A Hotels game tonight in Romania. A win to secure the top spot.If they beat CSM Oradea they will almost certainly finish first in the group thus avoiding Murcia in the quarter-finals ... sport.quotidiano.net

