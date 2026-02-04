Una biblioteca per don Cesare | Si è speso per la cultura e l’arte

Una nuova biblioteca è stata inaugurata nel polo culturale della Cattedrale e dedicata a don Cesare Provenzi. La struttura, aperta da anni, ora porta il suo nome, riconoscendo il suo impegno per la cultura e l’arte. La cerimonia è stata semplice, con pochi presenti, ma significativa per la comunità che ha visto il ricordo di un sacerdote che ha dato molto in questo settore.

E’stata dedicata a don Cesare Provenzi la biblioteca vescovile allestita ormai da diversi anni nel polo culturale della Cattedrale. Don Cesare è stato amato sacerdote, priore del Capitolo della Cattedrale di San Rufino e figura chiave della comunità locale prematuramente scomparso nel settembre del 2024; è stato insignito anche, alla memoria dell’onorificenza di "Benemerito della Città di Assisi ", il 27 settembre scorso, a testimoniare il suo ruolo per la comunità assisana. La dedicazione degli spazi si è tenuta nell’ambito dell’iniziativa "Bellezze ritrovate" – anche questa fortemente voluta dal compianto sacerdote che tanto si è speso per la cultura e per il polo del Duomo -, volta alla tutela e alla valorizzazione delle opere d’arte ecclesiastiche del territorio, restituite alla comunità dopo accurati interventi conservativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una biblioteca per don Cesare: "Si è speso per la cultura e l’arte" Approfondimenti su don Cesare Provenzi ARTE x ARTE: cultura, territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici Il 14 dicembre 2025, alla Sala Cinese della Reggia di Portici, si terrà l’evento ARTE x ARTE: cultura, territorio ed economia si incontrano alla Reggia di Portici Domenica 14 dicembre alla Reggia di Portici si terrà “ARTE x ARTE”, un evento promosso da ConfDistribuzione e AGCI Distribuzione, con il patrocinio dell’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su don Cesare Provenzi Argomenti discussi: Una biblioteca per don Cesare: Si è speso per la cultura e l’arte; Bene, Gratitudine e Memoria; Inaugurata la nuova biblioteca dell’Ipm Casal del Marmo; BIBLIOTECA VESCOVILE DEDICATA A DON CESARE PROVENZI. Biblioteca vaticana. Don Mantovani: Opere d’arte e manoscritti per una diplomazia culturaleDiplomazia culturale e filantropia culturale. Il prefetto, don Mauro Mantovani, sintetizza così al Sir la mission della Biblioteca Apostolica Vaticana (Bav), che in questi giorni, nella ... agensir.it A VARESE UNA BIBLIOTECA PER TUTTIâ‚¬ËœUna biblioteca per tuttiâ€‘¬ è lo slogan del progetto promosso dal Comune di Varese in collaborazione con AID (Associazione Italiana Dislessia), UICI (Unione italiana dei Ciechi e degli ... disabili.com Nuovi fumetti ragazzi in arrivo! Avventure, mostri, misteri e qualche risata... sugli scaffali della Biblioteca Cesare Pavese ci sono nuove storie tutte da scoprire. Passate a dare un’occhiata, sono già disponibili al prestito! - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.