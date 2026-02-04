Un video di Masotti e Comaschi per capire come funziona la nuova carta Boost | VIDEO

Il Comune di Bologna ha iniziato a distribuire a circa 200.000 famiglie una nuova tessera chiamata Boost. Si tratta di una carta ricaricabile, valida cinque anni, che permette di viaggiare sui mezzi pubblici senza bisogno di acquistare il biglietto cartaceo. Per spiegare come funziona, sono stati pubblicati anche dei video con Masotti e Comaschi. La novità mira a semplificare l’uso dei mezzi e ridurre l’uso di biglietti tradizionali.

Per i prossimi viaggi sui bus potrebbe non essere più necessario il biglietto. Ovviamente si tratta di quello cartaceo: il Comune di Bologna, infatti, ha inviato a duecentomila nuclei familiari la nuova tessera Boost, una card ricaricabile della durata di cinque anni per poter viaggiare sugli autobus e, presto, sui tram della città. In un video, il presentatore Giorgio Comaschi e lo scrittore Danilo Masotti spiegano di cosa si tratta e come si utilizzerà. La carta, scrive il Comune, servirà per caricare i titoli multicorsa e gli abbonamenti mensili impersonali. “Utilizzare la Boost è semplicissimo: basta avvicinarla al validatore verde e il pagamento avviene in automatico, come per le carte contactless, con segnale luminoso e conferma sonora dell'avvenuta validazione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Bologna Transport

Il Comune di Bologna ha iniziato a consegnare le nuove buste con la carta Boost a circa 200mila famiglie.

Il Comune di Bologna ha iniziato a consegnare le nuove buste con la carta Boost alle famiglie della città.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bologna Transport

Argomenti discussi: Anna Caterina Masotti torna a Bologna con il suo Giardino dell'anima; Anna Caterina Masotti. Eden. Il Giardino dell’anima - Mostra - Bologna - Palazzo Tubertini; Nell’Eden di Caterina Masotti: Ricami d’oro che curano ferite; Eden - Il giardino dell’anima.

Come ricaricare la carta Boost per i bus a Bologna: le informazioni utili e il video con Comaschi e MasottiEcco la nuova carta digitale ricaricabile per viaggiare in bus inviata gratuitamente in questi giorni dal Comune a 200mila famiglie. Come va usata e in che modo controllare le corse residue ... msn.com

Arriva la busta con il Boost – Masotti e Comaschi in un video spiegano ai bolognesi la nuova carta digitale ricaricabile per viaggiare in busGiorgio Comaschi e Danilo Masotti raccontano ironicamente la nuova carta digitale ricaricabile per viaggiare in bus inviata in questi giorni dal Comune alle 200mila famiglie della città. Lo fanno in u ... sassuolo2000.it