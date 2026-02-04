Un valico-prigione | al rientro a Gaza abusi minacce e furti

Al valico di Rafah, le cose non sono cambiate molto. Dopo che Israele ha consegnato i resti dell’ultimo ostaggio, il passaggio è stato aperto, ma il controllo rimane nelle mani israeliane. I militari continuano a mantenere la presa totale, e i residenti di Gaza devono fare i conti con abusi, minacce e furti ogni volta che cercano di attraversare. La situazione resta tesa e senza prospettive di miglioramento immediato.

Nonostante la consegna dei resti dell'ultimo ostaggio lo abbia costretto a un'apertura simbolica del valico di Rafah, Israele è riuscito a preservarne l'occupazione e il pieno controllo. La dinamica di ingressi e uscite è incastrata in attese infinite, lungaggini burocratiche, ripetuti controlli e totalmente sottoposta agli umori decisionali di Tel Aviv.

