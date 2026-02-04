Lunedì pomeriggio un soccorritore della Croce Gialla è stato aggredito mentre interveniva in una piazza di Ancona. L’uomo stava aiutando una persona in difficoltà quando è stato colpito da uno degli astanti, scatenando una reazione violenta. La scena si è svolta davanti a passanti e ha attirato l’attenzione di molti. Ora si teme per la sicurezza futura dei volontari che ogni giorno si mettono a rischio per salvare vite. La polizia sta indagando sul motivo dell’aggressione e sui responsabili.

Lunedì pomeriggio, poco dopo le 16, in una piazza che da anni è crocevia di vita cittadina, si è consumato un gesto di violenza che ha scosso non solo Ancona, ma l’intera rete dei soccorsi sanitari del Paese. Un operatore della Croce Gialla, un trentenne con dieci anni di esperienza sul campo, è stato brutalmente aggredito da un uomo che stava tentando di salvare. Il fatto è avvenuto in pieno centro, in piazza Pertini, nei pressi del maxi parcheggio coperto di Stamira, dove un uomo di trent’anni, in stato di agitazione, aveva già attirato l’attenzione dei passanti e scatenato l’allarme. Sul posto, già in azione, un mezzo dell’Esercito e una pattuglia della polizia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un soccorritore della Croce Gialla vittima di aggressione durante un intervento: timori per la sua sicurezza futura

Approfondimenti su Croce Gialla

Una notte movimentata in città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Croce Gialla

Argomenti discussi: Operatore della Croce Gialla picchiato dal paziente che soccorreva: Ora ho paura a tornare al lavoro; Aggressione a un soccorritore della Croce Gialla: ferito durante un intervento ad Ancona; Follia in ambulanza: prende a calci un soccorritore, poi si spoglia e urina nel triage; Ancona, operatore della Croce gialla aggredito in ambulanza: Ho avuto paura, non mi è mai capitato.

Croce Gialla Ancona, soccorritore aggredito. Il presidente Caporalini: «Escalation, abbiamo paura»Soccorritore aggredito, l'episodio sarebbe avvenuto durante il trasferimento verso l'ospedale regionale di Torrette di un uomo ... centropagina.it

Follia in ambulanza: prende a calci un soccorritore, poi si spoglia e urina nel triage15 i giorni di prognosi per il dipendente della Croce Gialla. Caporalini: Siamo stanchi di subire queste aggressioni. Servono protocolli per tutelare volontari e dipendenti Perde il lume della ragio ... youtvrs.it

TERRITORIO - senatore Udc Antonio De Poli in merito alla vicenda dell' Operatore Croce gialla aggredito: "solidarietà dall’UDC, scongiurare che simili episodi si ripetano". “Esprimo solidarietà e vicinanza all’operatore della Croce Gialla che, ad Ancona, è stat - facebook.com facebook

Dà in escandescenze in ambulanza e aggredisce operatore della Croce Gialla. Durante il trasporto in ospedale ad Ancona, per sanitario 15 giorni di prognosi #ANSA x.com