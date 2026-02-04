Un pranzo per single a Como | convivialità e nuove conoscenze vista lago

A Como, domenica si è svolto un pranzo dedicato ai single organizzato da Oj Eventi. Le persone si sono ritrovate per condividere qualche ora di convivialità, gustare buon cibo e godersi la vista del lago. L’iniziativa ha attirato molti, tutti alla ricerca di nuove conoscenze e di un momento di spensieratezza.

Un pranzo domenicale all’insegna della socialità e della spensieratezza: Oj Eventi Single organizza a Como un incontro dedicato a chi ha voglia di uscire dalla routine, conoscere nuove persone e condividere qualche ora in compagnia, tra buon cibo e vista lago. L’appuntamento è domenica a pranzo.🔗 Leggi su Quicomo.it Approfondimenti su Como Lake Pranzo natalizio tra single a Bari Cernobbio valuta nuove regole per i fuochi d'artificio: quasi 100 spettacoli in 19 mesi sul Lago di Como Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Como Lake Argomenti discussi: Un pranzo per single a Como: convivialità e nuove conoscenze vista lago; domenica 15 febbraio 2026 pranzo di socializzazione nel giorno di san faustino a molfetta (ba); Dazi, un'impresa italiana su 5 chiede all’Ue interventi sulla politica commerciale; Oroscopo di oggi 30 gennaio 2026: le previsioni segno per segno. Benvenuti nel miglior barbecue brasiliano d’Italia! Rodizio senza limiti, sapori autentici e l’atmosfera del vero Brasile! Lun–Ven: 19:00-24:00 Sab, Dom e Festivi: pranzo e cena Via Teresa Ciceri 3 – Como Como Nord Borghi 031 3370671 351 5 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.