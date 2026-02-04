Un pool da 300mila euro Nomi incarichi e costi delle società pubbliche

Il Comune di Pisa ha scelto una ventina di persone per gestire le sue società partecipate. Questi amministratori, tra incarichi e costi, rappresentano un investimento di circa 300mila euro. La squadra comprende figure che ricoprono ruoli di presidente, amministratore unico o consiglieri. La nomina riguarda società pubbliche con diverse funzioni e obiettivi, e si tratta di un passaggio importante per la gestione degli asset comunali.

Una truppa di una ventina di persone o poco più (se si contano anche le partecipazioni minoritarie ad altre società) compone la squadra degli amministratori che il Comune di Pisa ha nominato alla guida delle società partecipate, sia che svolgano il ruolo di amministratore unico, di presidente o che siedano nei consigli di amministrazione. Una ventina di posti o giù di lì che costano poco più di 300 mila euro lordi all'anno (stiamo parlando solo dei compensi per coloro che sono stati nominati in quota pisana) affidati per lo più a professionisti con competenze specifiche in ambito finanziario o giuridico e solo due di loro hanno anche un passato recente come politici attivi: il liquidatore di Gea è l'ex consigliere comunale della Lega, Giuseppe Colecchia, che per il suo incarico percepisce 25mila euro lordi all'anno, e l'avvocato Sandra Munno, già assessore comunale nella prima giunta Conti per Fratelli d'Italia, ora siede nel board di RetiAmbiente con un compenso annuo lordo di 24 mila euro.

