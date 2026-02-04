Un ponte tra Napoli e Milano dal 1 agosto 2026 | i dettagli della nuova tratta aerea

Questa mattina Wizz Air ha annunciato una nuova tratta aerea che collegherà Napoli a Milano a partire dal 1 agosto 2026. La compagnia punta a rafforzare la propria presenza all’Aeroporto Internazionale di Napoli, offrendo più voli e maggiori possibilità di spostarsi tra le due città. La notizia ha già suscitato interesse tra viaggiatori e operatori del settore, pronti a sfruttare questa nuova opportunità di collegamento.

Wizz Air ha annunciato un rafforzamento della propria presenza all'Aeroporto Internazionale di Napoli. In collaborazione con GESAC, infatti, la compagnia aerea collegherà Napoli a Milano Malpensa, principale base Wizz Air nel Nord Italia. Un "ponte" tra le due città, la nuova connessione, che. Il collegamento si inserisce nella fase di espansione di Wizz Air in Italia. Sarà double daily (14 frequenze settimanali), per offrire massima flessibilità sia ai viaggiatori business sia ai turisti

