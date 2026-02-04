Un Milan dominante in casa del Bologna | Solido e cinico scaltro e concreto come Allegri

Il Milan di Allegri continua a mostrare sicurezza e concretezza, vincendo facilmente in trasferta contro il Bologna. La squadra rossonera mette subito in chiaro le cose e si impone 3-0, con gol di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. Il Bologna fatica a reagire, e il Milan dimostra di essere solido e cinico, come sempre. La vittoria rafforza la posizione in classifica dei rossoneri, mentre il Bologna deve ora trovare nuove energie per risalire la china.

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato di Bologna-Milan. Il posticipo della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatosi ieri sera allo stadio 'Dall'Ara' è terminato 0-3 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. Il Diavolo, con questo successo, ha lanciato un messaggio chiaro e forte al campionato: il derby Scudetto con l'Inter è ancora aperto. Per il 'CorSera', una gara dominata dal Milan di Allegri e mai in discussione, nonostante le assenze di Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic e, alla fine, anche di Rafael Leão, rimasto in panchina per tutti i 90'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan vince 0-3 a Bologna ma Allegri è arrabbiato per la concentrazioneLa vittoria del Milan a Bologna evidenzia una prestazione dominante, ma Allegri sottolinea l’importanza della concentrazione costante. Il Milan ha ottenuto una vittoria convincente sul campo del Bolog ... notiziemilan.it

Bologna in CRISI, Milan domina e rimane a -5 dall'Inter! Rabiot è | OneFootballSerata quasi perfetta per il Milan: l'unica nota negativa è l'infortunio di Bartesaghi, che si fa male al flessore ed esce per Estupinian. Nessuna nota positiva, invece, per Italiano, che incassa il ... onefootball.com

MILAN DOMINANTE A BOLOGNA: ALLEGRI NON MOLLA LO SCUDETTO! La corsa Scudetto sarà una faccenda milanese, ormai è cosa certa: il Milan giganteggia a Bologna imponendosi per 0-3 grazie alle firme di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot, mantenen - facebook.com facebook

Il #Milan di #Allegri c’è! E lo urla in faccia a tutti coloro che pensano che il Diavolo sia lì in classifica solo per fortuna o grazie alle parate di #Maignan (come se fosse un peccato!) #Rabiot DOMINANTE! #Nkunku migliore partita da #BolognaMilan #S x.com