Un ragazzo di soli 15 anni ha appena conseguito il titolo di dottore in fisica quantistica all’Università di Anversa. È un giovane ricercatore che prova a trovare nuove strade per rallentare l’invecchiamento. La scena si è svolta in un’aula tranquilla, con il sole invernale che filtrava attraverso i vetri. Un risultato sorprendente, che desta curiosità e apre nuovi interrogativi sul futuro della ricerca.

A novembre del 2025, all’Università di Anversa, in un’aula silenziosa dove il sole invernale filtrava attraverso i vetri antiriflesso, un ragazzo di quindici anni ha ricevuto il titolo di dottore in fisica quantistica. Non era un evento annunciato con grandi festeggiamenti, né un momento di celebrazione mediatica. Era semplicemente l’atto formale che confermava un percorso che, in pochi anni, ha già scosso il mondo accademico. Laurent Hans Alexander Simons, nato nel 2009, ha superato in fretta i confini del normale, non solo per età, ma per profondità intellettuale. Il suo dottorato, ottenuto con una tesi dal titolo *Bose polarons in superfluids and supersolids*, non è un semplice traguardo accademico: è un’opera che tocca i confini della materia condensata, un campo così complesso da richiedere anni di studio anche a ricercatori esperti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un giovane ricercatore di 15 anni sperimenta nuove vie per rallentare il processo di invecchiamento umano

