Un giocatore di Bernareggio ha vinto 45 mila euro in una sola sera al 10eLotto, giocando appena quattro euro. La notizia circola veloce tra amici e sui social, e molti si chiedono come abbia fatto a portare a casa questa somma così consistente con una puntata così piccola.

Il vento della fortuna ha soffiato forte sulla Brianza, portando con sé una notizia che ha già fatto il giro dei bar, delle chat di quartiere e dei social: un giocatore di Bernareggio ha incassato 45mila euro in una sola puntata al 10eLotto, con una giocata da soli quattro euro. L’evento si è consumato mercoledì 4 febbraio, alle 14.30 circa, nella ricevitoria di via Leoni, un locale piccolo, con il bancone in legno scuro e le vetrine incrostate di segni di dita di chi ha sognato la grande vincita. Il fortunato non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma fonti vicine alla ricevitoria riferiscono che si è presentato con un sorriso che non riusciva a nascondere, forse ancora intontito dallo choc. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un giocatore della Brianza incassa 64mila euro dopo un colpo fortunato al casinò locale

Approfondimenti su Bernareggio 10eLotto

Nel fine settimana, la Toscana si è distinta per vincite significative al Lotto e al SuperEnalotto, consolidando un dicembre ricco di premi in tutta la regione.

Lo scorso 16 gennaio 2026, a Cuorgné, un giocatore ha centrato cinque numeri al Superenalotto, aggiudicandosi circa 70.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bernareggio 10eLotto

Argomenti discussi: Ha giocato una volta in Nazionale, ora firma per il Chievo in D; Cavenago, ritorno in difesa: Marco Corti di nuovo in giallorosso; Renate, prova del nove. Con l’Alcione dopo il ko; La dea bendata premia la Brianza: vinti quasi 30mila euro.

Serie B: Armando Izzo è un giocatore dell’Avellino, Monza addioArmando Izzo non è più un giocatore del Monza. La cessione del difensore a titolo definitivo all'Avellino è stata ufficializzata nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio. ilcittadinomb.it

Nella ricorrenza di San Giovanni Bosco, la Treviglio Brianza Basket ha rinnovato la sua riconoscenza verso i Salesiani di Treviglio, da dove tutto è partito con la fondazione dell’Or.Sa. Pallacanestro nel 1971. Venerdì 30 gennaio, in mattinata coach Davide Vill - facebook.com facebook