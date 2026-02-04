Questa mattina, un tentativo di perforazione durato dieci anni si è concluso in un fallimento. Un foro di un chilometro, che avrebbe dovuto portare alla base di uno dei ghiacciai più instabili dell’Antartide, si è ghiacciato di nuovo in poche ore, rendendo impossibile continuare le ricerche. La squadra che lavorava al progetto si è trovata di fronte a un ostacolo inatteso, che mette in discussione le tempistiche e le tecniche utilizzate finora.

Un foro profondo un chilometro avrebbe dovuto dare accesso alla base di uno dei ghiacciai più instabili dell'Antartide, ma si è ricongelato Un importante esperimento per provare a misurare le correnti oceaniche che stanno accelerando la fusione del ghiacciaio Thwaites, nell’Antartide occidentale, è parzialmente fallito a causa della difficoltà nell’installare alcuni sensori permanenti a quasi un chilometro di profondità nel ghiaccio. L’iniziativa aveva richiesto quasi dieci anni di preparazione ed era molto attesa, perché ci sono numerosi interrogativi sulla rapida fusione del Thwaites, a causa del riscaldamento globale, e sui suoi effetti per il pianeta nel medio-lungo periodo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un esperimento decennale fallito in poche ore

