La scoperta del drago polisemico, svelata a Vinci lo scorso 13 febbraio, ha attirato l’attenzione di molti. Ora, un convegno previsto ad aprile promette di mostrare i progressi fatti nella ricerca e di approfondire le caratteristiche di questa creatura, che ricorda una pistrice mitologica con una coda di serpente.

Il drago polisemico rivelato al mondo lo scorso 13 febbraio a Vinci è un animale che ricorda una pistrice, nella mitologia greca e romana leggendario mostro marino dotato di coda di serpente. Quello di Vinci ha in più attributi da unicorno e ali ispirate a quelle di un pipistrello. Insomma un animale ’mostruoso’ come quelli che il Verrocchio, maestro di Leonardo, amava dipingere e studiare. Il camino su cui è disegnato è in un immobile di proprietà comunale, che all’epoca di Leonardo apparteneva alla famiglia Bracci, legata a quella di Leonardo da rapporti di affari. Sindaco Vanni, anche se non ci saranno attribuzioni finchéstauro del disegno non sarà completato, che tempi possiamo aspettarci? "Una parola in più verrà fuori durante il convegno, perché gli studiosi e i leonardisti che parteciperanno potranno arrivare a ragionamenti più complessi e completi anche in relazione alla storia dell’immobile in cui si trova il dipinto" Il convegno quando sarà? "Nel periodo delle celebrazioni leonardiane, che iniziano l’11 aprile con la Lettura Vinciana mentre il 15 aprile ci sarà l’inaugurazione della statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini (nella foto) che sarà posta in via Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un convegno ad aprile rivelerà i progressi"

