Un bambino di sei anni è diventato il simbolo della solidarietà in Italia dopo il grave incidente avvenuto a Sciacca. La comunità si è stretta intorno alla famiglia del piccolo, mentre le autorità cercano di fare luce sulle cause. Intanto, il teatro comunale si è riempito di persone che vogliono mostrare il loro sostegno e vicinanza. La vicenda ha toccato il cuore di molti, e ora tutti attendono aggiornamenti sulle condizioni del bambino.

A Sciacca, il 4 febbraio 2026, il cielo basso e grigio ha coperto il porto come un velo di silenzio. Ma dentro il teatro comunale, dove l’aria era densa di emozione, si è acceso un fuoco che non si spegnerà presto. Un bambino di sei anni, Haron Leoperdi, morto a sette anni in circostanze ancora non del tutto chiarite, ha attraversato l’Italia in una notte di parole, musiche, corpi in movimento e lacrime trattenute. Non è un’immagine da documentario, non è un servizio di cronaca. È uno spettacolo che ha fatto tremare le fondamenta del sentire comune. A Macerata, nel teatro Italia gremito fino al soffitto, con 780 persone stipate tra i sedili, il palco ha preso vita con la voce di Tiziana Maniscalco, che ha raccontato la storia di Haron non come un lutto, ma come un viaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Un bambino di sei anni diventa simbolo di solidarietà nazionale dopo l’incidente a Sciacca

