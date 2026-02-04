Un aiuto alla Croce d’oro Deivese Grazie agli Amici del Presepe

La 34ª edizione del Presepe Vivente di Deiva Marina si è chiusa con un gesto di solidarietà. Gli Amici del Presepe hanno raccolto più di 2 mila euro e li hanno consegnati alla Croce d’Oro Deivese. L’obiettivo è sostenere i servizi di assistenza che la pubblica assistenza offre alla comunità locale. Un aiuto concreto, che arriva al termine di settimane di rappresentazioni e di impegno da parte di tutti.

Un nobile gesto ha concluso la trentaquattresima edizione del Presepe Vivente di Deiva Marina. Sono stati infatti donati oltre 2 mila euro alla Pubblica Assistenza Croce d'Oro Deivese per sostenere i servizi alla comunità. Il consiglio direttivo della Croce d'Oro Deivese presieduta da Marco Baliani ha voluto esprimere il più profondo e sentito ringraziamento al gruppo degli "Amici del Presepe" per la donazione. La somma rappresenta il ricavato della manifestazione del Presepe Vivente, un appuntamento che, oltre a far rivivere la magia della Natività, si conferma ancora una volta un pilastro fondamentale per il sostegno delle realtà di volontariato locale.

