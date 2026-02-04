Un addio silenzioso | il tramonto di un’epoca nella televisione italiana

Da settimane, nelle frequenze di una delle emittenti più storiche d’Italia, si percepisce un silenzio che pesa più di mille parole. Le voci si sono affievolite, gli studi sono diventati più vuoti e il pubblico si chiede cosa stia succedendo. La fine di un’epoca sembra ormai vicina, lasciando dietro di sé un vuoto difficile da colmare.

Il silenzio è più pesante di un urlo. E quel silenzio, in queste ultime settimane, ha cominciato a riempire gli studi di una delle emittenti più storiche del panorama televisivo italiano. Non c’è un comunicato ufficiale, né un annuncio ufficiale in onda. Niente cerimonia, nessun addio a sorpresa. Solo il ritmo lento, quasi impercettibile, di un’epoca che si spegne. La Buonanotte, il programma culto di, trasmesso ogni lunedì, mercoledì e giovedì dalle 22:00, ha chiuso i battenti dopo vent’anni. Non con un finale trionfale, ma con un’assenza che si fa sentire. Nessun titolo, nessun annuncio. Solo il vuoto che si apre quando qualcosa di familiare smette di esistere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Un addio silenzioso: il tramonto di un’epoca nella televisione italiana Approfondimenti su televisione italiana Scompare il testimone silenzioso della strage che segnò un’epoca nella storia italiana È morto a 89 anni l’ultimo testimone diretto della strage di Portella della Ginestra. “Addio”. Lutto per sport e televisione italiana, se ne va un simbolo La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su televisione italiana Argomenti discussi: Vestas Italia, i lavoratori di Taranto salgono sul tetto del magazzino per protesta. No al trasferimento a Melfi; Addio Daniela Coser, regina dei bianchi friulani; Panettiere in paese per una vita: l'addio della comunità a Guglielmo Gallo; Ponte di Piave dice addio a Leila, giovane laureata: aveva dedicato la sua tesi alla tutela delle donne. Luperto, addio al veleno: Il calcio spesso passa sopra le personeIl difensore affida ai social un saluto ai tifosi del Cagliari, ma non la tocca piano sulle motivazioni che l'hanno spinto ad andare via ... cagliaripad.it Città Studi piange il suo cartolaio Diego Defendi: lanciata raccolta fondi per la famigliaIl commerciante è venuto a mancare improvvisamente una settimana fa. L’iniziativa lanciata dall’Associazione genitori delle scuole e dai colleghi negozianti ... msn.com L'hotel dormiente Parte 2 di 2 (primo piano/parte abitativa/varie stanze) La fine di questo Hotel–Ristorante non è arrivata con un crollo improvviso, ma con un lento spegnersi. Le stanze raccontano un addio silenzioso: il divano bianco è ancora lì, rivolto verso - facebook.com facebook ADDIO A DAVIDE LIONELLO Caro Davide, te ne sei andato troppo presto lasciando un vuoto profondo e silenzioso. Ciao Davide x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.