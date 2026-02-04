Un giovane di 19 anni ha preso a coltellate una donna incinta, colpendola 70 volte. Dopo aver dato fuoco alla casa, è stato preso dalla polizia. L’uomo ha tentato anche il suicidio in cella, ma è stato fermato in tempo. La vittima era incinta e il suo appartamento è stato distrutto dalle fiamme. La vicenda ha sconvolto la comunità locale.

Negli Stati Uniti, un 19enne ha ucciso una donna incinta con 70 coltellate e ha dato fuoco alla casa a seguito di un litigio. A comunicare la notizia è stata Abc7 Chicago, che ha ripercorso i momenti del brutale omicidio di Eliza Morales commesso da Nedas Revuckas. Il giovane aveva acquistato sul Marketplace di Facebook un pick-up Ford Ranger messo in vendita dal marito della 30enne, Gabriel Morales. Lo scorso 26 gennaio, Revuckas è andato a casa della donna per scambiare alcuni documenti e ricevere un atto di vendita. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti della contea di DuPage, il 19enne avrebbe incontrato Eliza nell’atrio del condominio dove la donna viveva insieme al coniuge e alla figlia di 2 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un 19enne uccide una donna incinta con 70 coltellate e dà fuoco al suo appartamento. L’assassino viene catturato e tenta il suicidio in carcere

Un giovane di 19 anni ha ucciso ieri Eliza Morales, una donna di 30 anni incinta, a Chicago.

Nel carcere di Torino, il giovane condannato per l'omicidio di Michelle Causo ha tentato il suicidio, ma è stato salvato da un agente di polizia.

