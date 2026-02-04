Umidità condensa | cosa fare per avere una casa più asciutta

Con l’arrivo dell’inverno e le finestre sempre chiuse, molte case si riempiono di umidità e condensa. Questo problema rende l’aria pesante e può portare a muffa e cattivo odore. Per evitare che ciò succeda, bisogna adottare alcune semplici strategie come arieggiare regolarmente, usare deumidificatori o aprire le finestre nelle ore più calde. Così si riesce a mantenere l’ambiente più asciutto e respirabile.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.