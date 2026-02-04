Umbria si discute la nuova legge sull' edilizia residenziale pubblica

In Umbria si apre il dibattito sulla nuova legge regionale dedicata all’edilizia residenziale pubblica. La terza commissione ha approvato a maggioranza un disegno di legge che introduce modifiche alle norme di riordino del settore. Ora il testo passa all’esame del Consiglio regionale, mentre le opposizioni chiedono chiarezza sui finanziamenti e sui criteri di distribuzione degli alloggi.

