Umbria si discute la nuova legge sull' edilizia residenziale pubblica
In Umbria si apre il dibattito sulla nuova legge regionale dedicata all’edilizia residenziale pubblica. La terza commissione ha approvato a maggioranza un disegno di legge che introduce modifiche alle norme di riordino del settore. Ora il testo passa all’esame del Consiglio regionale, mentre le opposizioni chiedono chiarezza sui finanziamenti e sui criteri di distribuzione degli alloggi.
In Umbria si discute la nuova legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica.La terza commissione ha approvato a maggioranza il disegno di legge "Modifiche alle norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale (legge regionale.23 del 2003)" predisposto dalla giunta regionale e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Approfondimenti su Umbria Edilizia
Edilizia residenziale pubblica, 86 edifici del Comune verranno ristrutturati per l'efficientamento energetico
Il Comune di Milano ha avviato un importante progetto di ristrutturazione di 86 edifici di edilizia residenziale pubblica, finalizzato all’efficientamento energetico.
Ultime notizie su Umbria Edilizia
Argomenti discussi: Umbria, si discute la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica; Umbria, si discute la nuova legge sull'edilizia residenziale pubblica; Ternana stadio-clinica, è il giorno dell'udienza di merito al Tar: la DIRETTA; Concorsi oss - Bandi di concorso per operatore socio sanitario.
In commissione il Regolamento del consiglio delle autonomie localiLa Prima commissione dell'Assemblea legislativa, presieduta da Francesco Filipponi, si è riunita a Terni, negli uffici dell'Arpa Umbria, per discutere la proposta di regolamento interno del consiglio ... ansa.it
L'eolico che fa discutereAtteso martedì il pronunciamento del Tar sul mega parco eolico Phobos: la contrarietà di Comuni e società civile. E sulle aree idonee è scontro Regione-Governo ... rainews.it
In Umbria spuntano alberi giganti. E non dovevano farlo. Cartello tecnico: Dunarobba, Baschi. Conifere plioceniche sepolte vive (2,5–3,3 milioni di anni). La scena è questa: foresta fossile di Dunarobba, nel territorio di Baschi, Umbria. Ed è venuta fuori negli a facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.