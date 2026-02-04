Umbria allerta meteo della protezione civile

La protezione civile dell'Umbria ha emesso un’allerta meteo per mercoledì 4 febbraio. La regione rischia temporali a sud e ovest, con livelli gialli anche per il rischio idrogeologico in tutta l’Umbria e per quello idraulico in alcune zone. La popolazione deve prepararsi a possibili disagi e monitorare gli aggiornamenti.

La protezione civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata di mercoledì 4 febbraio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali a sud e a ovest dell'Umbria, di livello giallo per rischio idrogeologico in tutte le zone della regione e di livello giallo per rischio idraulico nella zona del fiume Paglia. Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge nelle previsioni pubblicate dalla protezione civile e aggiornate al 3 febbraio, “l'Europa è interessata da una vasta area depressionaria animata dal Ciclone d'Islanda (977 hPa), piuttosto basso in latitudine.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

