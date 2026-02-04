Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo
Le notizie sul calcio internazionale arrivano ogni giorno, aggiornate in tempo reale dalla nostra redazione. Oggi ci sono molte novità su partite, trasferimenti e eventi che coinvolgono club e nazionali di tutto il mondo. Seguiamo da vicino quello che succede nel panorama calcistico, senza perdere di vista le decisioni di FIFA e UEFA.
Tonali via dal Newcastle? Tra l’ipotesi ritorno in Serie A e i top club alla finestra: svelati i piani del centrocampista Calciomercato Juve, suggestione Osimhen: il piano per l’estate 2026. Spalletti pronto a riabbracciarlo? Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli: due abiti tattici per la salvezza grazie agli arrivi dal mercato! Tutte le opzioni Vergara conquista Conte e ora sogna la Nazionale: a Napoli è nata una stella! Si pensa già al rinnovo Udinese, Davis confessa: «Mi piace la Serie A ma non la vostra pizza: preferisco quella inglese! Ecco chi vince lo scudetto» Lang al veleno per il suo addio al Napoli: «Con Conte non è scattata la scintilla, non mi sentivo trattato onestamente! Gli altri non volevano che me ne andassi ma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
calcio esteroLe papere di Cech fermano i Blues di Ancelotti sul 3-3 a Stamford Bridge. Ma il Manchester fa peggio e all'Old Trafford perde con l'Aston Villa Ne approfitta l'Arsenal, che ad Anfield Road batte il ... ilgiornale.it
Sky, ascolti al top per l'ultima giornata di Champions League: i datiI numeri dell'emittente satellitare relativi all'ultima giornata della Fase Campionato di Champions League. msn.com
VIDEO – Il vicepresidente di Adise sottolinea come la mancanza di attenzione ai vivai penalizzi il sistema calcio, costringendo le società a guardare all’estero per trovare talenti - facebook.com facebook
“Fuori Casa” è la newsletter del lunedì per gli abbonati, dedicata al meglio del calcio estero. Pubblichiamo per tutti la puntata di questa settimana: dentro ci trovate Kramaric leggenda dell'Hoffenheim terzo in Bundesliga e molto altro. x.com
