Ultimati i lavori per sistemare Parco Moselli

A Casapulla i lavori di riqualificazione di Parco Moselli sono finiti. Il parco è stato riaperto e ora i cittadini possono tornare a utilizzarlo senza problemi. Sono stati completati gli interventi di sistemazione e ora il luogo appare completamente rinnovato.

La soddisfazione del sindaco Bosco: "Abbiamo messo in campo un investimento di circa 550.000 euro per migliorare il decoro urbano e la sicurezza della zona" Parco Moselli a Casapulla è stato finalmente restituito alla piena fruizione dei cittadini in una veste completamente rinnovata. "Grazie alla capacità dell'Ente di intercettare un importante finanziamento del Ministero dell'Interno, abbiamo messo in campo - ha spiegato il sindaco Ferdinando Bosco - un investimento di circa 550.000 euro per migliorare il decoro urbano e la sicurezza della zona". L'intervento è stato ampio e ha riguardato diversi aspetti.

