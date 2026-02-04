Ultima Generazione | Roma non luogo a procedere per il mega blocco del muro torto

A Roma, il processo contro i membri di Ultima Generazione coinvolti nel blocco del muro torto si conclude con 61 assoluzioni. Gli attivisti avevano tentato di bloccare il monumento con azioni non violente, ma il giudice ha deciso di non procedere contro di loro. Ora, i protagonisti di questa protesta escono dall’aula senza accuse formalizzate.

Sono ben 61 a oggi le assoluzioni relative alle azioni nonviolente portate avanti da Ultima Generazione. Roma 03.02.2026. ieri mattina presso il tribunale di Roma alle ore 12 si è tenuta l’udienza per il processo che ha visto imputate 35 persone per l’azione compiuta il 18 maggio 2024 all’incrocio tra Muro Torto e Corso Italia; l’azione venne compiuta nell’ambito della campagna per il Fondo Riparazione: si chiedeva al governo l’istituzione di un fondo preventivo permanente e partecipato per proteggere i territori colpiti dagli eventi climatici estremi; qualcosa di cui purtroppo gli eventi di questi giorni, tra cicloni in pieno Mediterraneo, città che franano e passerelle governative, ci ricordano la necessità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Nel 2022, gli attivisti di Ultima Generazione sono stati assolti per il blocco del raccordo a Roma.

Il 16 gennaio 2026, presso il Tribunale di Roma, sono state assolte tutte le 21 persone imputate per l’azione di protesta nonviolenta del 24 aprile 2023 su via Appia Nuova, nell’ambito della campagna “Non paghiamo il fossile”.

