UK pro-Palestinian activists not guilty of aggravated burglary at Israeli firm’s factory

Sei attivisti britannici pro-Palestina sono stati assunti questa mattina dopo essere stati accusati di aver compiuto una rapina aggravata in una fabbrica israeliana. L’episodio risale allo scorso anno, ma oggi la corte ha deciso di assolverli, affermando che non ci sono prove sufficienti per condannarli. I sei avevano preso di mira l’impianto in un’operazione che aveva attirato molte attenzioni, ma alla fine sono usciti senza accuse.

LONDON, Feb 4 (Reuters) - Six British pro-Palestinian activists were acquitted on Wednesday of aggravated burglary relating to a 2024 raid on a factory operated by Israel.

