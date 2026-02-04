Paul Pogba resta fuori dalla lista Champions del Monaco. Dopo il suo ritorno in campo, con soli 30 minuti giocati, l’attaccante francese non è stato incluso nella rosa per la massima competizione europea. La decisione colpisce i tifosi, che speravano in una ripresa più decisa, ma al momento il club ha scelto di non puntare su di lui per la partita più importante.

Non arrivano buone notizie per Paul Pogba che, una volta tornato a giocare con la maglia del Monaco ha collezionato solamente 30 minuti di gioco. Pogba fuori dalla lista Champions del Monaco (Ansa Foto) – calciomercato.it L’ex centrocampista della Juventus non è stato inserito dal club monegasco nella lista per la Champions League con il classe 1993 che potrà essere utilizzato solamente nelle competizioni nazionali. Un duro colpo per il calciatore che non riesce a tornare nella miglior condizione fisica tornando ad essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, quando era un autentico trascinatore della Juventus e con la nazionale francese riuscì a conquistare i mondiali del 2018. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Ufficiale Pogba, arriva il comunicato: è fuori dalla lista per la Champions League

La lista ufficiale della Juventus per la partita contro il Monaco include tre assenze e un ritorno di Luciano Spalletti.

Ecco la lista ufficiale dei convocati della Juventus per la partita di questa sera contro il Benfica, valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

