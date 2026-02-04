Ue contro Fifa su rientro calcio russo

L’Unione Europea si oppone con fermezza al possibile ritorno della Russia nel calcio internazionale. Glenn Micallef, commissario Ue allo Sport, ha risposto alle parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, sottolineando che lo sport deve rappresentare i valori di chi lo pratica.

19.41 Dura risposta dell'Ue sul possibile rientro della Russia nel calcio internazionale.Glenn Micallef,commissario Ue allo Sport, ha replicato alle recenti aperture del presidente Fifa Infantino: "Lo sport riflette chi siamo",ha scritto su X, avvertendo che "lasciare che gli aggressori tornino nel calcio mondiale come se nulla fosse accaduto non è accettabile" e che "non tutto è negoziabile". "Il modello sportivo dell'Ue è fondato su "responsabilità, solidarietà e rispetto dei valori", ha aggiunto.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Bruxelles conferma il suo veto sul ritorno della Russia nel calcio internazionale.

L'Ue contro la Fifa su rientro calcio Russia: Non tutto è negoziabileDura risposta dell'Ue sul possibile rientro della Russia nel calcio internazionale. Il commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, ha replicato alle recenti aperture del presidente della Fifa, Gia ... ansa.it

L'Ue contro la Fifa sul rientro della Russia: «Non tutto è negoziabile»Glenn Micallef, commissario europeo allo Sport, replica alle recenti aperture del presidente della Fifa Gianni Infantino di riammettere la Russia nel calcio internazionale ... ticinonews.ch

#Infantino pro #Russia: “La Fifa non dovrebbe mai vietare a un Paese di giocare a calcio per le azioni dei suoi leader politici”. Sul Paìs. Il ministro dello Sport ucraino, Matvii #Bidnyi, ha definito i suoi commenti “irresponsabili” e “infantili”. https://www.ilnapolista. facebook

