Udinese infortunio Davis | lesione all’adduttore e stop lungo

L’Udinese perde Keinan Davis per un infortunio all’adduttore. L’attaccante inglese si è fermato e dovrà stare fuori a lungo. La società ha confermato che il suo stop sarà prolungato, aggiungendo un’altra tegola alla stagione dei friulani.

Tegola per l' Udinese: si ferma Keinan Davis. Il club friulano ha confermato ufficialmente in questi minuti l'entità dell'infortunio occorso all'attaccante inglese, costretto ai box dopo l'ultimo stop fisico. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore non hanno lasciato spazio a dubbi: si tratta di una lesione all'adduttore sinistro. Il comunicato della società bianconera traccia già i tempi per il rientro in campo. Davis ha iniziato immediatamente il percorso riabilitativo, ma la diagnosi è pesante: lo staff medico prevede uno stop di circa 4 settimane. Un'assenza pesante per la squadra, che perde una pedina fondamentale nel reparto avanzato proprio nel cuore del campionato.

