Udinese Davis confessa | Mi piace la Serie A ma non la vostra pizza | preferisco quella inglese! Ecco chi vince lo scudetto

Keinan Davis ha aperto il suo cuore in una intervista. L’attaccante dell’Udinese ha confessato di amare la Serie A, ma ha scherzato sulla pizza italiana, preferendo quella inglese. Ha anche parlato degli obiettivi per questa stagione, sia con la squadra che personali. La speranza ha preso il posto delle lacrime sul suo volto.

Davis: "Sogno l'Europa con l'Udinese. La pizza? Meglio quella inglese" Davis sogna l'Europa con l'Udinese, anche se dovrà restare fuori per un mese a causa dell'infortunio. Udinese, Davis: I miei compagni sono più forti ogni anno. Runjaic mi è stato vicinoNella sua lunga intervista rilasciata a DAZN, Keinan Davis, attaccante dell'Udinese, ha parlato anche del suo rapporto con Kosta Runjaic: Mi piace molto il suo metodo, è molto sfrontato. Non ci ... Udinese, Davis ko per infortunio: quattro settimane di stop

