Udinese Collavino sui nuovi acquisti | Arizala e Mlacic colpi per il futuro su Zaniolo vi dico questo

L’Udinese ha fatto il suo mercato invernale e il direttore sportivo Collavino spiega le strategie. Ha puntato su Arizala e Mlacic, considerandoli colpi per il futuro. Quanto a Zaniolo, non si sbilancia, ma lascia intendere che ci sono ancora molte incognite. La società guarda avanti, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e crescere nel campionato.
bilancio invernale per l’udinese: una lettura mirata delle operazioni di mercato, dei profili inseriti e delle prospettive di crescita della squadra. in questa cornice, la dirigenza mette in evidenza una programmazione volta a rafforzare la formazione, equilibrare la rosa e proiettare la squadra verso obiettivi concreti nel prosieguo della stagione. la gestione ha espresso soddisfazione per le scelte operate nel periodo di gennaio, con due innesti giovani che ampliano il ventaglio di opzioni a disposizione. arizala e mlacic rappresentano investimenti sul futuro, capaci di offrire soluzioni tattiche e margini di crescita per la squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Udinese, il dg Collavino sui nuovi acquisti: «Arizala e Mlacic colpi su cui programmare il futuro, su Zaniolo vi dico questo»
Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha fatto il punto sulla finestra di mercato invernale.
