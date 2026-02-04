Udinese Collavino sui nuovi acquisti | Arizala e Mlacic colpi per il futuro su Zaniolo vi dico questo

L’Udinese ha fatto il suo mercato invernale e il direttore sportivo Collavino spiega le strategie. Ha puntato su Arizala e Mlacic, considerandoli colpi per il futuro. Quanto a Zaniolo, non si sbilancia, ma lascia intendere che ci sono ancora molte incognite. La società guarda avanti, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e crescere nel campionato.

