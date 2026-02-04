Udinese Collavino sui nuovi acquisti | Arizala e Mlacic colpi per il futuro su Zaniolo vi dico questo

Da mondosport24.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Udinese ha fatto il suo mercato invernale e il direttore sportivo Collavino spiega le strategie. Ha puntato su Arizala e Mlacic, considerandoli colpi per il futuro. Quanto a Zaniolo, non si sbilancia, ma lascia intendere che ci sono ancora molte incognite. La società guarda avanti, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e crescere nel campionato.

bilancio invernale per l’udinese: una lettura mirata delle operazioni di mercato, dei profili inseriti e delle prospettive di crescita della squadra. in questa cornice, la dirigenza mette in evidenza una programmazione volta a rafforzare la formazione, equilibrare la rosa e proiettare la squadra verso obiettivi concreti nel prosieguo della stagione. la gestione ha espresso soddisfazione per le scelte operate nel periodo di gennaio, con due innesti giovani che ampliano il ventaglio di opzioni a disposizione. arizala e mlacic rappresentano investimenti sul futuro, capaci di offrire soluzioni tattiche e margini di crescita per la squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

udinese collavino sui nuovi acquisti arizala e mlacic colpi per il futuro su zaniolo vi dico questo

© Mondosport24.com - Udinese, Collavino sui nuovi acquisti: "Arizala e Mlacic colpi per il futuro, su Zaniolo vi dico questo

Approfondimenti su Udinese Collavino

Udinese, il dg Collavino sui nuovi acquisti: «Arizala e Mlacic colpi su cui programmare il futuro, su Zaniolo vi dico questo»

Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha fatto il punto sulla finestra di mercato invernale.

Moggi su Conte: «Vi svelo di questo patto tra lui e De Laurentiis, lui è uno che dice ciò che pensa. Futuro? Dico questo»

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Udinese Collavino

udinese collavino sui nuoviIl direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio sul mercato invernaleIl direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, è intervenuto in conferenza stampa per fare un bilancio sul mercato invernale Il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha tracciato u ... calcionews24.com

udinese collavino sui nuoviUdinese, Collavino: Discorso salvezza virtualmente chiuso, vogliamo finire a sinistraFranco Collavino, direttore generale dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del momento dei friulani: Siamo molto contenti. tuttomercatoweb.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.