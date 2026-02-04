Udienza per il 36enne accusato di violenza su una bambina | la difesa deposita documentazione sulle patologie

Questa mattina al Tribunale di Patti si è svolta l’udienza per il 36enne accusato di aver molestato una bambina di 11 anni. La difesa ha depositato documenti che riguardano le sue patologie, ma il processo continua e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il Tribunale di Patti decide il rito ordinario: i legali dell’imputato hanno prodotto prove di disturbi neurologici dell'uomo sin dall’infanzia. Si torna in aula a marzo Si è tenuta oggi al Tribunale di Patti l’udienza nei confronti del 36enne accusato di violenza sessuale su una bambina di 11 anni. I legali dell’imputato, Aurelio Rundo Sotera e Calogero Cicero, hanno depositato ampia documentazione dalla quale emergono patologie cerebrali dell’uomo fin dall’infanzia che lo spingono a percepirsi come un bambino. Gli avvocati avevano chiesto il rito abbreviato condizionato alla possibilità di una perizia psichiatrica e prove testimoniali a difesa, ribadendo che non vi sarebbero mai stati comportamenti violenti da parte dell'imputato.🔗 Leggi su Messinatoday.it

