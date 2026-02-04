Udienza fissata per giovane accusato di spaccio | arresto dopo maxi sequestro ad Avellino

Questa mattina, davanti al tribunale di Avellino, si è tenuta l’udienza per il giovane di 22 anni accusato di spaccio di droga. L’uomo, assistito dal suo avvocato, si prepara a rispondere delle accuse il 2 aprile. La polizia ha sequestrato una grossa quantità di sostanze stupefacenti durante un blitz, e ora si aspetta il suo processo.

L'udienza è stata fissata per il 2 aprile. Davanti al giudice comparirà un giovane di 22 anni, assistito dall'avvocato Alfonso Maria Chieffo, chiamato a rispondere dell'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso 17 ottobre, gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno effettuato una perquisizione nel Rione San Tommaso, che ha portato al sequestro di una significativa quantità di droga. Nella zona dei Giardini Speyer, si sono registrati ancora episodi legati allo spaccio di droga, con un nuovo arresto di un giovane.

