Ucraina | Zakharova ' Nato sta palesemente pianificando un intervento militare'

Mosca accusa apertamente la NATO di preparare un intervento militare in Ucraina. Secondo le parole della portavoce Zakharova, il semplice fatto di schierare truppe di una coalizione in quel paese rappresenta già un’azione militare concreta. La Russia mette in guardia, parlando di una mossa che potrebbe aumentare la tensione nella regione.

Mosca, 4 feb. (Adnkronos) - Schierare truppe della "coalizione dei volenterosi" in Ucraina è un palese intervento militare. Lo ha detto durante una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Si tratta, ovviamente, di un piano palese di intervento militare straniero. È così che dovrebbe essere chiamato", ha aggiunto riferendosi all'affermazione del segretario generale della Nato Mark Rutte secondo cui, dopo il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina, truppe, armi, forze aeree e navali della cosiddetta coalizione dei volenterosi saranno immediatamente sul posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il governo italiano valuta una possibile presenza in Groenlandia, da discutere con la NATO, senza escludere un intervento militare di terra.

Durante la visita in Giappone, il presidente Meloni ha commentato la situazione in Groenlandia, sottolineando che l’Italia valuta attentamente la propria presenza nella regione insieme agli alleati della NATO.

Guerra Ucraina, Mosca: «La Nato sta introducendo elementi di conflitto nell'Artico»«La Nato sta introducendo elementi di conflitto in regioni precedentemente pacifiche, tra cui l'Artico». Lo ha affermato, in un'intervista all'agenzia Tass, il direttore del dipartimento per gli ... ilmattino.it

Ucraina, le news in diretta: pace di Berlino? La Russia frena: No a truppe Nato sul territorio. Niente tregua di Natale e Zakharova elogia le parole di SalviniRoma, 16 dicembre 2025 – Mentre, a Berlino, Ucraina, leader europei e negoziatori statunitensi sembrano aver trovato una possibile quadra sul piano di pace fatto al 90%, la Russia continua a ... quotidiano.net

