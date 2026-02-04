Ucraina Trump | Putin ha rispettato la tregua La ‘bugia’ del presidente Usa

Donald Trump afferma che Putin ha rispettato la tregua in Ucraina, dicendo che la tregua andava da domenica a domenica e che il presidente russo ha mantenuto la parola. La dichiarazione sorprende, considerando le tensioni tra i due paesi e le recenti accuse di Trump contro la Russia. Ora si attende una risposta di Kiev e degli alleati sulla veridicità di queste parole.

(Adnkronos) – ''La tregua era da domenica a domenica, Putin ha mantenuto la parola". Firmato, Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti sostiene che la Russia abbia sospeso per una settimana, da domenica 25 gennaio a domenica 1 febbraio, gli attacchi sulle città dell'Ucraina. Non è così, le parole di Trump nello Studio Ovale non rispondono alla realtà. La tregua accordata dal presidente russo Vladimir Putin non è durata 7 giorni e, di fatto, ha retto per poche ore. "E' molto, una settimana", dice Trump con un'interpretazione dei fatti a dir poco approssimativa. La capitale Kiev è stata risparmiata dagli attacchi per circa 4 giorni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

La neve copre le strade di molte regioni ucraine mentre le temperature scendono sotto zero, raggiungendo anche meno 30 gradi in alcune zone.

Oggi, domenica 28 dicembre 2025, si svolge un incontro di particolare rilievo nel contesto della guerra in Ucraina.

Ucraina, Trump: Putin mi ha davvero deluso

