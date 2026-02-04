Un uomo armato ha sparato e ucciso Saif al-Islam Gheddafi, il figlio di Muammar Gheddafi, durante scontri armati a al-Zintan, in Libia. La notizia si diffonde mentre le forze coinvolte si affrontano in battaglie che durano da ore. La morte di Saif al-Islam rappresenta un nuovo capitolo nella difficile crisi libica.

Saif al-Islam Mu’ammar Gheddafi, il figlio più importante del defunto leader libico Muammar Gheddafi, sarebbe stato ucciso in seguito a duri scontri armati iniziati nel primo pomeriggio di oggi nell’area di al-Zintan, in Libia. Secondo quanto riportato da Al Arabiya, citando una fonte vicina alla famiglia, quattro uomini lo avrebbero ferito gravemente mentre si trovava nel giardino della sua abitazione, fuggendo subito dopo il raid. Le violenze sono proseguite per ore nella zona desertica di al-Hamada e nei pressi di Zintan, con scontri tra milizie locali e gruppi fedeli all’ex regime. Chi era il figlio di Muammar Gheddafi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ucciso il figlio di Muammar Gheddafi, chi era Saif al-Islam

Saif al-Islam Gheddafi è stato ucciso oggi a Zintan, in Libia.

La notizia dell'uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra le fonti libiche, anche se ancora mancano conferme ufficiali.

