Uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata Stella Boggio condannata a 21 anni

Stella Boggio, 34 anni, è stata condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso il suo compagno, Marco Magagna, di 38 anni. L’omicidio è avvenuto tra il 6 e il 7 gennaio scorso nella loro casa di Bovisio Masciago, in provincia di Monza. La donna ha colpito il suo partner al cuore con un coltello, causando la morte di Magagna, originario di Arese, vicino a Milano. La sentenza arriva dopo un procedimento durato mesi, durante i quali sono emersi i dettagli di una vicenda tragica

È stata condannata a 21 anni di reclusione Stella Boggio, 34 anni, che uccise il compagno Marco Magagna, 38 anni, originario di Arese (Milano), tra il 6 e il 7 gennaio 2025 nella loro abitazione di Bovisio Masciago (Monza) con una coltellata al cuore. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Monza. La procura, rappresentata dal pm Alessio Rinaldi, aveva chiesto 14 anni di reclusione per dolo eventuale. La pena superiore alla richiesta è determinata dal fatto che, mentre la procura chiedeva che le attenuanti generiche risultassero prevalenti rispetto all'aggravante, la Corte le ha ritenute equivalenti.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Marco Magagna Stella Boggio condannata a 21 anni per l'omicidio del compagno Marco Magagna. Lo uccise con una coltellata durante una lite in casa Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per l’omicidio del compagno, Marco Magagna. Uccise con una coltellata il compagno: Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere Stella-Boggio condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso con una coltellata il suo compagno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Marco Magagna Argomenti discussi: Uccise il padre con 99 coltellate viene aggredito a calci e pugni dal compagno di cella: ricoverato a Borgo Trento, l'udienza viene rimandata; Valetina Boscaro, le motivazioni dei giudici per lo sconto di pena alla giovane che uccise il fidanzato: Picchiata dal compagno. Stella Boggio, uccise il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore: condannata a 21 anniLa Corte d'Assise di Monza ha condannato a 21 anni di carcere Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago (Monza), a processo per l'omicidio ... msn.com Monza, uccise il compagno con una coltellata: 21 anni a Stella BoggioLa Corte d'Assise di Monza ha condannato a 21 anni di carcere Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago (Monza), a processo per l'omicidio del compagno, Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con ... rainews.it #Monza La Corte d'Assise ha condannato a 21 anni Stella Boggio, la 34enne di Bovisio Masciago, per l'omicidio del compagno, Marco Magagna, ucciso il #7gennaio 2025 con una coltellata nell'appartamento della coppia dopo una lite. Il pm aveva chiesto l - facebook.com facebook Omicidio Marco Magagna, chiesti 14 anni per Stella Boggio: “Colpo volontario, non legittima difesa” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.