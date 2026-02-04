Uccise il compagno con una coltellata Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere

La Corte di Assise di Monza ha condannato Stella Boggio a 21 anni di carcere. La donna, di 34 anni, ha confessato di aver ucciso il convivente Marco Magagna con una coltellata al cuore, tra il 6 e il 7 gennaio 2025 nella loro casa di Bovisio Masciago. La sentenza arriva dopo un procedimento che ha fatto luce sui fatti di quella notte drammatica.

Il pm aveva chiesto 14 anni. Prevista anche una provvisionale di risarcimento per i familiari della vittima Stella Boggio condannata a 21 anni di carcere. È la decisione dei giudici della Corte di Assise di Monza nei confronti della 34enne che tra il 6 e 7 gennaio 2025 uccise con una coltellata al cuore il convivente, Marco Magagna, nella loro casa di Bovisio Masciago. Come riporta MilanoToday, la procura, rappresentata dal pm Alessio Rinaldi, aveva chiesto 14 anni di reclusione per dolo eventuale. La pena superiore alla richiesta è determinata dal fatto che, mentre la procura chiedeva che le attenuanti generiche risultassero prevalenti rispetto all'aggravante, la Corte le ha ritenute equivalenti.

