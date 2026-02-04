Uccise il compagno con una coltellata al cuore condannata a 21 anni Stella Boggio | il pm ne aveva chiesti 14

Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per aver ucciso il suo compagno, Marco Magagna, con una coltellata al cuore. L’omicidio è avvenuto il 7 gennaio nella loro casa di Bovisio Masciago, in provincia di Monza e Brianza. Il pm aveva chiesto 14 anni, ma il giudice ha deciso per una pena più severa.

Stella Boggio è stata condannata a 21 anni di carcere per l'omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso il 7 gennaio 2025 con una coltellata al cuore nella casa che condividevano a Bovisio Masciago (Monza e Brianza). Il pm aveva chiesto 14 anni.

