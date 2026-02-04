Uccisa per le polizze vita compagno e amica in aula Hirsch | Non sono stata io

Questa mattina a Firenze si è svolta una giornata intensa in tribunale. La donna trovata morta per le polizze vita è stata ascoltata in aula, mentre il suo compagno e un’amica erano seduti a pochi metri da lei. Lui indossava abiti scuri e non smetteva di guardare i magistrati, mentre lei ha ripetuto di non essere stata lei a commettere il delitto. La scena si è svolta in un clima teso, con i presenti che seguivano ogni movimento tra silenzio e sussurri.

Firenze, 4 febbraio 2026 – Entrambi in aula. A qualche posto di distanza. Lui con abiti scuri e sguardo fisso sui magistrati. Lei con una felpa rosa acceso e inquieta nei movimenti. Ieri Emiliano Milza (50 anni) e Simona Hirsch (59) hanno preso parte all’udienza davanti al tribunale del Riesame. Sono accusati rispettivamente di essere il mandate e l’esecutore materiale dell’omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio dell’anno scorso lungo il sentiero che porta alla Fonte del Borbotto, a Castagno d’Andrea (San Godenzo). In aula, Milza ha preferito non fare dichiarazioni, mentre da quanto emerge Hirsch ha pronunciato poche parole che, nel senso, si possono riassume con un "Non sono stata io, non c’entro niente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Uccisa per le polizze vita, compagno e amica in aula. Hirsch: “Non sono stata io” Approfondimenti su Firenze Uccisa Uccisa per incassare l'assicurazione, fermati per omicidio il compagno e l'amica Un'indagine condotta dal nucleo investigativo di Firenze e dalla compagnia di Pontassieve ha portato all’arresto di due persone, sospettate di aver ucciso una donna per ottenere i soldi dell’assicurazione. “Franca Ludwig uccisa per incassare l’assicurazione da tre milioni”. Arrestati compagno e un’amica Franca Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni, è stata trovata morta nel luglio 2025 in un bosco a San Godenzo, Firenze. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Firenze Uccisa Argomenti discussi: Omicidio di Franka Ludwig, la polizza e il ricorso al Riesame: Milza tenta di uscire dal carcere. Sembrava un incidente stradale, ma era un omicidio premeditato. La vicenda di Franka Ludwig, uccisa per le polizzeIl suo omicidio era stato mascherato da incidente stradale. Franka Ludwig, cittadina tedesca di 52 anni, era stata trovata morta la mattina del 2 luglio 2025, lungo una strada nei boschi di Castagno d ... vanityfair.it Uccisa per le polizze da 3 milioni di euro: restano in carcere l'ex marito Emiliano Milza e l'amica Simona HirschResta in carcere Emiliano Milza, accusato di essere di aver pianificato l’omicidio della compagna Franka Ludwing per farlo sembrare un incidente stradale al fine di incassare i premi da oltre 3 ... corrierefiorentino.corriere.it Firenze, il delitto in Alto Mugello: il colpo di scena dopo mesi, in carcere compagno e amica. Il corpo fu trovato su sentiero. L’ipotesi: uccisa per soldi, incassate polizze per un milione di euro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.